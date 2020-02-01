الصحة الروسية تعلن عن 3 أدوية فعالة كعلاج ضد "كورونا"

أعلن مسؤولون في وزارة الصحة الروسية عن 3 أدوية موجودة لمكافحة فيروس "كورونا" الصيني الجديد، قائلين إن هذه الأدوية بإمكانها محاربة الفيروس لدى البالغين.



وحدد المسؤولون هذه الأدوية بـ "ريبافيرين" (ribavirin) ودواء "لوبينافير/ريتونافير" (lopinavir/ritonavir) ودواء "انترفيرون بيتا ب1" (interferon beta-1b).



وأشار المسؤولون الصحيون إلى أن أحد هذه الأدوية استخدم سابقا لعلاج فيروس سارس القاتل عام 2003، حيث أصيب أكثر من 8 آلاف شخص ولقي 774 شخصا حتفهم بسببه في 17 دولة.



ويتشابه فيروسا كورونا وسارس وراثيا بشكل كبير جدا، حيث أظهرت مقارنة تسلسلية ووجود تطابق بينهما بنسبة 79.5%.



ولم تقدم وزارة الصحة الروسية توصيات بشأن هذه الأدوية فحسب، بل تصف أيضا كيفية تقديم العلاجات وبأي كميات يجب تناولها.

وتوصي الوزارة أيضا أنه من أجل منع وتخفيف شدة الأعراض، يجب تناول الدواء في غضون يومين من الاتصال بشخص مصاب. وتتضمن توصيات الوقاية الخاصة بهم أيضا قواعد الصحة والنظافة، مثل غسل الأيدي وارتداء الأقنعة الواقية.



المصدر : RT