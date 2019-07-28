الصبورة.. فتاة تسرق 2.5 مليون ليرة من منزل صديقتها لتشتري بها ذهبا

ادعت إحدى المواطنات إلى مركز شرطة الصبورة بإقدام شخص مجهول على سرقة مبلغ مليوني ونصف المليون من منزلها الكائن في منطقة قطنا.



من خلال البحث والتحري تمكن مركز شرطة الصبورة من معرفة الفاعل خلال مدة ست ساعات من تاريخ وقوع السرقة،وهي صديقة الشاكية وتدعى ( إ . ش ) ، وبالتحقيق معها اعترفت بسرقة المبلغ المذكور كونها تتردد على منزل صديقتها، وتعلم أين تضع المبلغ المالي فيه، حيث قامت بأخذ نسخة عن مفتاح المنزل، وسرقت المبلغ على ثلاث دفعات، ثم قامت بشراء مصاغ ذهبي من المبلغ المسروق.



تم تحري منزلها، واسترداد المسروقات وسلمت إلى صاحبتها أصولاً ، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليها إلى القضاء المختص .