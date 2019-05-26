الشاي الأخضر.. 7 فوائد رائعة

يقدم الشاي الأخضر العديد من الفوائد الصحية نظرا لاحتوائه على مكونات مضادة للأكسدة وعناصر غذائية ضرورية تسهم في تحسن وظائف الأجهزة الرئيسية بالجسم.



ومن أهم الفوائد الصحية له منها تحسين أداء الدماغ، وتقليل الوزن، والوقاية من أمراض خطيرة خاصة السرطان.



يحسن أداء الدماغ: فهو يحتوي على الكافيين وهي مادة محفزة تقاوم الناقل العصبي المثبط الذي يسمى “أدينوسين” مما يزيد من تركيز الناقلات العصبية التي تحسن نشاط المخ. ويسهم أيضا في تقوية الذاكرة وتحسين الحالة المزاجية والانتباه.



يساعد في تخفيف الوزن: يدعم معدل التمثيل الغذائي داخل الجسم خاصة في منطقة البطن، وقد أظهرت دراسات أن شرب الشاي الأخضر بصفة دورية يقلل الدهون بدرجة كبيرة خاصة في منطقة الخصر.



يساعد في الوقاية من السرطان: فهو غني بمادة “البوليفينول” وهي مركب يستخدم في تخفيف الالتهابات ويعرف عنه أنه يسهم في الحد من الخلايا الضارة ويقاوم الأكسدة.



الصحة العامة: أظهرت دراسة على بالغين يابانيين أن تناول خمسة أكواب أو أكثر منه يوميا ساعدهم على البقاء بصحة طيبة طوال 11 عاما كما يسهم في تقليل احتمالات الإصابة بمشكلات بالقلب أو جلطات.



السكري: ينظم مستويات الجلوكوز إذ أنه يسهم في الحد من ارتفاع نسبة السكر بالجسم بعد الأكل.



يقاوم الزهايمر: تناول الشاي الأخضر يؤخر تدهور الحالة الصحية لمرضى الزهايمر والشلل الرعاش، وقد أظهرت دراسات طبية أن مكوناته تمنع تدهور صحة الدماغ.



صحة البشرة: بخلاف الفوائد العضوية داخل الجسم، يسهم الشاي الأخضر أيضا في الوقاية من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن على البشرة. فمكوناته المضادة للأكسدة تقلل آثار الشمس وتمنع تدهور خلايا الجلد.



وكالات