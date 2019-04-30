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الشاب السوري جورج مروش يحصد جائزة القيادات الشبابية العالمية لعام 2019

الشاب السوري جورج مروش يحصد جائزة القيادات الشبابية العالمية لعام 2019

حصل الشاب السوري جورج مروش على جائزة القيادات الشبابية العالمية لعام 2019 في مؤتمر (قمة الشباب العالمية) التي أقيمت في نيبال وتناولت دور الشباب في التنمية المجتمعية وبناء الجمعيات والشركات لتطوير وخدمة المجتمعات إضافة إلى معالجة مشكلة تغير المناخ والاحتباس الحراري.


وبيّن مروش أنه حصل على الجائزة من بين 40 شاباً وشابة مثّلوا أربعين دولة حول العالم، مشيراً إلى أنه بدأ عمله التطوعي كميسر لنوادي يافعين بريف دمشق قبل أن يساهم بتأسيس جمعية (صناع السلام) ومبادرة (لينكد) بهدف خلق مساحات مشتركة بين فئات المجتمع السوري ودعم الشباب وتأهيلهم لإطلاق مبادرات مشتركة تطور مجتمعاتهم .


كذلك شارك في العديد من المبادرات المجتمعية منها مبادرة (لسا فيها خير) و (خضرا أحلى) التي عملوا فيها على زراعة شجر الزيتون على الطرقات في صحنايا.


الشاب الذي تخرج في كلية الصيدلة في جامعة دمشق ويعد حالياً لنيل درجة الماجستير في لندن بيّن أن هذه الجائزة منحته رؤية علمية ومهنية نحو تنمية فاعلة للمجتمعات ليكون هذا التكريم جسراً يعبر من خلاله بمؤسساتنا وشبابنا العربي إلى عالم الاحترافية في مجال التطوع، لافتاً إلى أن فوزه هو نجاح مشترك مع كل الشباب السوريين الذين شاركهم مسيرة العمل التطوعي وتعلم منهم الكثير.

 

المصدر: تشرين