السلطات الاسترالية تأمر بإجلاء عشرات آلاف الأشخاص إثر إعصار ديبي

أمرت السلطات الاسترالية أمس بإجلاء 40 ألف شخص إلى مناطق مرتفعة تحسبا لحدوث سيول جارفة بعد إعصار ديبي القوي الذي ضرب شمال شرق البلاد.



ونقلت رويترز عن رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند اناستاسيا بالاتشوك قولها: “إن اعصار ديبي احدث فوضى في جميع أنحاء الولاية” مشيرة الى مخاوف من تشكل سيول ضخمة تلحق أضرارا كبيرة بالمناطق المنخفضة.



وأغلقت كوينزلاند أكثر من ألفي مدرسة بسبب استمرار هطول الامطار الغزيرة التي ترافقت مع إعصار ديبي الذي اجتاح الولاية أمس الأول ودمر منتجعات سياحية وخطوط كهرباء وعددا من المنازل.

وكالات