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السرطان في منطقتي الرأس والرقبة: هذه أعراضه..

صرحت ليليا ياكوفليفا، رئيسة قسم أورام الرأس والرقبة في مركز لوغينوف العلمي السريري بموسكو، في حديث لها عبر إذاعة "موسكو" تقول: " من أهم الأعراض التي تشير إلى ضرورة مراجعة الطبيب هي آلاماً مجهولة المصدر، وأيضاً ملاحظة وجود مناطق تصلب أو أورام لم ينتبه لها الشخص. كما قد يكون ظهور طبقة بيضاء أو حمراء على اللسان أو الغشاء المخاطي للفم، أو صعوبة في بلع الطعام وكذلك عدم ثبات الأسنان دون سبب واضح.

ونوهت إلى أنه يجب ملاحظة نمو وتغير لون البقع الصبغية وكذلك ظهور التهاب مفاجئ في الأذن الوسطى، واحتقان الأنف وصداع لدى الشخص الذي لا يعاني من أمراض مزمنة.

وأخيراً أكدت أن الشفاء مرتبط بالتشخيص المبكر للمرض، لأن ذلك يضمن شفاء 84% من المرضى،ولكن للأسف بهذه الطريقة يشخص المرض لدى أقل من ثلث المصابين