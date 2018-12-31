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(السترات الصفراء) يستعدون لمظاهرات جديدة

أعلن ناشطو (السترات الصفراء) اليوم عزمهم تنظيم احتجاجات جديدة في آخر أيام العام للتعبير عن رفضهم لسياسات حكومة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.


ودعا الناشطون عبر موقع فيسبوك إلى تجمعات جديدة اليوم في العديد من الساحات والميادين من بينها شارع الشانزليزيه وبالقرب من قوس النصر الذي يتوج الشارع الشهير حيث سيجري الاحتفال بعيد رأس السنة والذي ستنقله القنوات الرئيسية في البلاد.


وفي مقابل هذه الدعوات أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير نشر 147 ألف عنصر من الأمن المدني والعسكري لحفظ النظام في احتفالات عيد رأس السنة في ظل ما وصفه بـ “التهديد الإرهابي” و”حركات احتجاجية بالطرق العامة”.


وذكر وزير الداخلية أنّ احتفال عيد رأس السنة هذا العام سيجري في ظل تهديد إرهابي يظل مرتفعا وحركات احتجاجية.