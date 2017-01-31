الدوام الباكر مضرّ بالصحة

كشفت دراسة أجراها باحث في جامعة «أوكسفورد» الأميركية أن ساعات الدوام الاعتيادية التي تبدأ نحو التاسعة صباحاً، وتنتهي بعد الظهر، هي السبب غالباً في عدم حصولنا على النوم الكافي، مبينةً أن أوقات الدوام التي تبدأ بعد الساعة الـ10 صباحاً، تعتبر أكثر فعالية لكل من الموظف والشركة.

ولفتت إلى أن هذه النظرية تنطبق أيضاً على الأطفال وأوقات الدوام المدرسي، إذ إن الأطفال بين عمر الثامنة والـ 10 يجب ألا يبدؤوا دوامهم المدرسي قبل الساعة الثامنة والنصف، أما المراهقون الذين يبلغون 16 عاماً، فيفضل أن يبدؤوا بعد الساعة الـ10 وبالنسبة إلى من هم فوق الـ18، يجب ألا يبدؤوا قبل الـ11 صباحاً، مشيرةً إلى أن ساعات الدوام المتأخرة تقلل من خطر الإصابة بالمشاكل النفسية والجسدية، مثل القلق وزيادة الوزن والسكري وضعف التركيز والإدراك.

وكالات