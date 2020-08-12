الداخلية: ضبط مليونين ومئة وتسعين ألف حبة مخدرة بحلب والقبض على جميع المتورطين

ضبط فرع مكافحة المخدرات في حلب شحنة من حبوب الكبتاغون المخدرة وزنها 365 كيلوغراماً وعددها مليونين ومئة وتسعين ألف حبة مخدرة وألقى القبض على جميع المتورطين في القضية.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه بناء على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في حلب حول قيام شخص بتخزين كمية كبيرة من الحبوب المخدرة في حاوية شحن كبيرة “مقطورة” وذلك ضمن محل معد لتصويج السيارات في منطقة “الراموسة” وبعد المراقبة المستمرة قام الفرع بإلقاء القبض عليه في منطقة الأعظمية.



وأشارت الوزارة إلى أنه بالتحقيق معه اعترف بإقدامه على تخزين كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة في أرضية الحاوية المذكورة بقصد تهريبها بالاشتراك والتنسيق مع شخصين الأول طلب منه تخزين الحبوب وتهريبها والثاني قام باستلام كميات الحبوب المخدرة ونقلها ضمن مدينة حلب على متن سيارته الخاصة وبدلالة المقبوض عليه تم إلقاء القبض على المذكورين وحجزت السيارة المذكورة.



وبينت الوزارة أنه تم تفتيش الحاوية ووجد فيها خزان سري بطول 11 متراً وعرض 45 سم مملوء بكمية ثلاثمئة وخمسة وستين كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون المخدرة وعددها مليونين ومئة وتسعين ألف حبة مخدرة.



وأشارت الوزارة إلى أنه تمت مصادرة المواد المخدرة وما زالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.