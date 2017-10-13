الخطف يعود مجدداً ، و60 ألف دولار ثمن لحياة طفل
ادعى أحد المواطنين إلى قسم شرطة الشريعة في حماه بإقدام أشخاص مجهولين على خطف طفله وورد رسائل على جواله من الخاطفين طلبوا منه فدية مالية، وهددوه بقتل طفله فقام بدفع مبلغ مالي لهم مقابل تركه.
ومن خلال التحري وجمع المعلومات تمكن فرع الأمن الجنائي في حماة من معرفة السيارة المستخدمة في عملية الخطف وإلقاء القبض على سائقها، وتبين أنه قام بإعارة سيارته لصديقه قبل يوم من وقوع حادثة الخطف بحجة إيصال صديقته إلى مدرستها.
ونتيجة المتابعة وسرعة التحرك تم إلقاء القبض على صديقه المدعو (ع ، ب)، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع شخصين متوارين على خطف الطفل المذكور من أمام منزله، من خلال التخطيط المسبق للعملية، حيث أخذوا السيارة من المقبوض عليه وتوجهوا بها الى منزل الطفل وخطفوه، واحتجزوه في قبو تحت أحد الأبنية، وأعادوا السيارة إليه، ثم قاموا بإرسال رسائل عن طريق الجوال لوالد المخطوف طالبين منه دفع فدية وقدرها مبلغ مائة ألف دولار أمريكي، وتهديده طالبين منه الحضور بمفرده، وأخذوا منه مبلغ ستين ألف دولار مقابل ترك ولده المخطوف، ثم قاموا بتصريف جزء من المبلغ لدى المقبوض عليه (م ، ع) بمبلغ مليون وعشرة آلاف ليرة سورية، الذي اعترف بذلك، وتم استرداد مبلغ ألفي دولار أمريكي منه، وسلمت إلى والد المخطوف أصولاً .
كما اعترف المقبوض عليه بأن أحد الخاطفين التقى مع والد المخطوف، وتظاهر بمساعدته ومرافقته بالبحث عن ولده المخطوف.
تم حجز السيارة المستخدمة في عملية الخطف، ومازالت التحقيقات مستمرة لإلقاء القبض على المتوارين ويجري العمل على تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص لينال جزاءه العادل.
المصدر: وزارة الداخلية
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