الخطف يعود مجدداً ، و60 ألف دولار ثمن لحياة طفل

ادعى أحد المواطنين إلى قسم شرطة الشريعة في حماه بإقدام أشخاص مجهولين على خطف طفله وورد رسائل على جواله من الخاطفين طلبوا منه فدية مالية، وهددوه بقتل طفله فقام بدفع مبلغ مالي لهم مقابل تركه.

ومن خلال التحري وجمع المعلومات تمكن فرع الأمن الجنائي في حماة من معرفة السيارة المستخدمة في عملية الخطف وإلقاء القبض على سائقها، وتبين أنه قام بإعارة سيارته لصديقه قبل يوم من وقوع حادثة الخطف بحجة إيصال صديقته إلى مدرستها.