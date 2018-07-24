الخارجية الروسية: أعضاء “الخوذ البيضاء” الذين تم تهريبهم من سورية أظهروا نفاقهم للعالم كله

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أعضاء تنظيم “الخوذ البيضاء” الذين تم تهريبهم من سورية كشفوا عن جوهرهم وأظهروا نفاقهم للعالم كله.

وجاء في تعليق للخارجية الروسية على تهريب عناصر “الخوذ البيضاء” من سورية وفق ما نقله موقع روسيا اليوم.. “من اللافت أن الخوذ البيضاء فضلوا الفرار من سورية بدعم أجنبي وكشفوا بذلك عن جوهرهم وأظهروا نفاقهم للعالم أجمع”.

وأضافت الخارجية أن هؤلاء أظهروا لمصلحة من كانوا يعملون ومن كان يمولهم”.

ولفتت الخارجية إلى أن عناصر تنظيم “الخوذ البيضاء” الإرهابي كانوا يعملون على الأراضي تحت سيطرة المتطرفين الإسلاميين فقط وأعدوا تمثيليات استخدموها لتوجيه اتهامات إلى الجيش السوري.

وأعادت الخارجية الروسية إلى الأذهان “الهجوم المزعوم” باستخدام السلاح الكيميائي في مدينة دوما داخل منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق في نيسان الماضي.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين أكدت اليوم أن قيام “إسرائيل” بتهريب المئات من تنظيم “الخوذ البيضاء” الإرهابي وغيرهم بالتعاون مع الدول الغربية يكشف الدعم الذى قدم لهؤلاء للاعتداء على السوريين موضحة أن العملية الإجرامية التي قامت بها “إسرائيل” وأدواتها في المنطقة فضحت الطبيعة الحقيقية لهذا التنظيم الذى قامت الجمهورية العربية السورية التحذير من مخاطره على الأمن والاستقرار في سورية والمنطقة بسبب طبيعته الإرهابية.