الجيش يدمر تجمعات لإرهابيي “النصرة” في محيط الجمرك القديم وريف درعا الشمالي الشرقي

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات نوعية ضد تجمعات وخطوط إمداد للتنظيمات الإرهابية في محيط الجمرك القديم وريف درعا الشمالي الشرقي وذلك في اطار عملياتها لإنهاء الوجود الارهابي فيها.

وأفاد مصدر ميداني بأن وحدة من الجيش وجهت رمايات مركزة على مواقع انتشار إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به في محيط منطقة الجمرك القديم ما أسفر عن ايقاع العديد من الإرهابيين قتلى ومصابين وتدمير تحصينات ودشم أقاموها في الأراضي الزراعية.

وتعد السهول المحيطة بمنطقة الجمرك القديم التي ينتشر فيها إرهابيو تنظيم جبهة النصرة أهم طرق وخطوط امداد رئيسية لهم في درعا البلد القادمة من الريف الشرقي والحدود الاردنية وبوابات لعبور الإرهابيين من وإلى الأردن.

وفي الريف الشمالي الشرقي واصلت وحدات من الجيش عملياتها المكثفة على تجمعات وأوكار تنظيم “جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية التابع له في بلدات الغارية الغربية والكرك الشرقي والمسيفرة وحققت اصابات مباشرة في صفوف الارهابيين المنهارة معنوياتهم بعد سيطرة الجيش على العديد من القرى والبلدات وانضمام غيرها إلى المصالحات المحلية.

واستعاد الجيش العربي السوري أمس السيطرة على قرى وبلدات الحراك ورخم والصورة وعلما والمليحة الغربية والمليحة الشرقية شمال شرق مدينة درعا بعد عمليات دقيقة ومركزة على أوكار المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة أسفرت عن مقتل عدد من الارهابيين وفرار الباقين تاركين أسلحتهم وذخيرتهم.



سانا