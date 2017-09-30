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الجيش يحبط هجوم تنظيم داعش على نقاط عسكرية في منطقة الثردات بريف دير الزور الجنوبي

تصدت وحدات من الجيش العربي السوري لهجوم مجموعات ارهابية من تنظيم داعش على بعض النقاط العسكرية بمنطقة الثردات بريف دير الزور الجنوبي.الجيش يحبط هجوم تنظيم داعش على نقاط عسكرية في منطقة الثردات بريف دير الزور الجنوبي ويوقع عشرات القتلى بين صفوف إرهابييه

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش خاضت خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة مع مجموعات إرهابية من تنظيم داعش هاجمت بعض النقاط العسكرية بمنطقة الثردات على طريق الميادين-دير الزور.

وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات انتهت بإفشال الهجوم الإرهابي بعد “القضاء على العشرات من إرهابيي تنظيم داعش وتدمير 3 آليات مفخخة وأسلحة وأعتدة واغتنام عربة مصفحة”.

وتصدت وحدات من الجيش أمس لهجوم عنيف شنه إرهابيو تنظيم داعش على الطريق الدولى دير الزور-تدمر في منطقة الشولا وكباجب بعمق البادية السورية وأوقعت بين صفوف الارهابيين خسائر فادحة بالافراد والعتاد.

إلى ذلك ذكرت مصادر أهلية من ريف دير الزور الشرقي أن مجموعات إرهابية جديدة فرت من مناطق انتشار تنظيم داعش الإرهابي بينهم ما يسمى “مفتي التنظيم بمدينة الميادين” المدعو صالح الصالح الملقب “أبو سيف العراقي” مع عائلته.

المصدر: سانا

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