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الجوع يساهم في إطالة العمر

أكد باحثون من جامعة "بريغهم يونغ" الأميركية أن "الجوع والتخفيف من السعرات الحرارية يساهم في إطالة العمر"، مشيرين إلى "أننا توصلنا لهذه النتائج بعد القيام بتجارب مطولة على الفئران المخبرية، وخلال التجارب قام العلماء بتقسيم تلك الفئران إلى مجموعتين، الأولى تم إخضاعها لنظام غذائي معين يعتمد على التقليل من كميات الطعام والسعرات الحرارية، أما المجموعة الأخرى فتم إطعامها بشكل طبيعي".

وأكد العلماء "أنهم راقبوا خلال التجارب الحالة الصحية لتلك الفئران، وتبين أن فئران المجموعة الأولى عاشت لفترات أطول من تلك التي عاشتها فئران المجموعة الثانية، وبعد معاينة جثث الفئران الميتة، تبين أيضا أن نسبة الريبوسومات اختلفت بين أجسام الفئران من المجموعتين"، موضحين أن "اختلاف كميات الطعام؛ أدى إلى اختلاف مكونات الريبوسومات في أجسام تلك الفئران، الأمر الذي أثر على معدل انقسام خلاياها، فقد لوحظ أن انقسام الخلايا عند الفئران التي تناولت كميات أصغر من الغذاء انخفض بمقدار 25 في المئة، أي أن معدل الشيخوخة انخفض أيضا".

وأشار العلماء إلى أن "النتائج التي توصلوا إليها أثبتت فاعلية تقليل الطعام في إطالة عمر الفئران، لكن من السابق لأوانه تعميم تلك النتائج على البشر، فمن غير المؤكد بعد، فيما إذا كان لتلك الحمية نفس التأثير على الإنسان".

وكالات

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