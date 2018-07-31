الجهات المختصة تعثر على أسلحة من مخلفات الإرهابيين في يلدا وببيلا وبيت سحم بينها قنابل إسرائيلية

عثرت الجهات المختصة خلال تمشيطها لبلدات يلدا وببيلا وبيت سحم بريف دمشق على أسلحة وذخيرة من مخلفات الإرهابيين بينها قنابل إسرائيلية الصنع.



وأعلنت بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم خالية من الإرهاب في العاشر من أيار الماضي بعد رضوخ الإرهابيين لشروط الدولة السورية وتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة وإخراجهم إلى شمال سورية وعلى أثرها عادت مئات العائلات إلى منازلها بعد دخول وحدات قوى الأمن الداخلي لممارسة مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين.