الجمارك تضبط مستودعا في دمشق يحوي 4 أطنان مواد أولية كيمائية منتهية الصلاحية

ضبطت الضابطة الجمركية في دمشق مستودعاً في منطقة البزورية بدمشق يحتوي ما يقارب أربعة أطنان من المواد الأولية الكيميائية منتهية الصلاحية بعضها أجنبي المنشأ بينها تركي المنشأ.



وبيّن الرائد دانيال عبود رئيس منطقة في ضابطة مكافحة دمشق أنه تم ضبط مستودع في البزورية في داخله أربعة أطنان من المواد الكيميائية منتهية الصلاحية لاستخدامها في تصنيع المنظفات وطرحها بالأسواق.

وأضاف عبود: إنه في إطار الحملة الوطنية لمكافحة التهريب التي أطلقتها الحكومة مؤخراً تتابع الضابطة الجمركية في دمشق والمحافظات السورية جولاتها على الأسواق وتضبط عدداً من المستودعات المخالفة وصلت مخالفاتها إلى مليارات الليرات السورية.

بدوره محسن عبد الرحمن رئيس مفرزة في ضابطة مكافحة دمشق أشار إلى أن هذه المواد التي تم ضبطها تستخدم في صناعة المنظفات ومواد التجميل وهي منتهية الصلاحية منذ عام 2014 وهذا يؤثر في الصحة العامة في حال استخدامها، مبيناً أنه تمت مصادرة البضائع والقضية قيد التحقيق لملاحقة المتورطين.

مدير مكتب الآمر العام للضابطة الجمركية شامان كفر قطاري بين أنه في إطار هذه الحملة أيضاً قامت ضابطة المكافحة بدمشق بحملة في محافظة اللاذقية شملت عدة مستودعات تحوي مواد متعددة منها مواد تجميل وقطع كهربائية وألعاب أطفال من منشأ أجنبي وممنوعة من الاستيراد لخطرها على الأطفال إضافة إلى آراكيل إلكترونية ممنوعة من وزارة الصحة.

وأكد قطاري أن الحملة مستمرة حتى تحقيق هدف الحملة وهي تنظيف سورية من المواد المهربة.



سانا