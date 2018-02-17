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الجمارك تصادر كميات من بزر عباد الشمس منتهية الصلاحية !

 

أكد مصدر مطّلع في جمارك دمشق «المركز»، أن عناصر الضابطة ضبطت 60 كيساً من بزر عباد الشمس ضمن مستودع في دف الشوك في ريف دمشق، لافتاً إلى أن الكميات المضبوطة مهربة حكماً ومصدرها الصين، مع أن التاجر المخالف حاول التلاعب بالبيانات عبر تغير المحتوى عبر وضع لصاقة على الأكياس تبين أنها مصدر بلغاري، لكنها في الحقيقة هي صينية المنشأ، علماً أن الكمية المضبوطة تحوي أكثر مخالفة، لجهة تغير مصدر البضاعة وانتهاء مدة الصلاحية.

ولفت إلى ضبط كميات كبيرة أكثر من مرة من البزر المهرب بسبب عدم وجود منتج محلي كاف، بسبب الأوضاع الراهنة وخروج عدد من الأراضي المزروعة بهذا النبات من الخدمة، مشيراً إلى أن جمارك المركز نظمت الضبط تحت بند الاستيراد تهريباً، علماً أن التاجر لم يصالح على البضاعة بعد، ولاسيما أن الكميات ضبطت آخر الأسبوع الفائت، لافتاً إلى أن المخالفة قد تصل إلى حوالي 1.5 مليون ليرة، مع إتلاف البضاعة لكونها منتهية الصلاحية.

المصدر: تشرين

 

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