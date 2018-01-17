التجاري لمستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني: تجنبوا الوقوع في فخ عمليات السرقة أو الاحتيال

أعلن المصرف التجاري السوري عن مجموعة من الإرشادات التي يجب على المواطنين اتباعها لحماية بطاقاتهم منها عدم تسليم البطاقة لأي شخص غريب يقف بجانب صاحب البطاقة لإجراء عملية السحب النقدي بدلاً منه،





وفي حال الطلب من شخص آخر سحب النقود لعدم معرفة التعامل مع آلة الصراف فيجب على المواطن التأكد من تسلمه بطاقته بعد سحب النقود له والتأكد من اسمه الموجود على البطاقة.‏





التجاري وفي إعلان صادر عنه شدد على ضرورة حرص المواطنين على بطاقاتهم واعتبارها كأي مبلغ نقدي لديهم والاتصال بالمصرف فور فقدانها أو سرقتها منهم لإيقافها وإبطال فعاليتها من خلال الاتصال على الرقم 2230277-011 أو زيارة أقرب فرع للمصرف وإبلاغه.‏





ودعا المصرف المواطنين إلى الاحتفاظ بالرقم الخاص ببطاقتهم المؤلف من 16 خانة والمدوّن على وجه البطاقة لضمان سرعة الاستجابة لطلبهم بإبطال البطاقة في حال سرقتها واستكمال جميع بياناتهم الشخصية لدى موظف خدمة الدفع الإلكتروني لضمان الاستجابة السريعة لطلباتهم.‏





تحرك التجاري جاء بعد ارتفاع معدل الشكاوى الواردة إليه حول انتشار ظاهرة سرقة بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة برواتب أو حسابات المواطنين المصرفية في الآونة الأخيرة ولاسيما بطاقات المسنين أمام أجهزة الصراف الآلي أثناء قبضهم رواتبهم التقاعدية، ولتجنيب المواطن الوقوع في شرك عمليات السرقة أو الاحتيال.‏



