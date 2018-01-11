التجارة الداخلية تحث الخطى لإنجاز الأعمال الانشائية والهندسية المتعلقة بالمجمعات التنموية في الأرياف
أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي ضرورة الإسراع بإنجاز الأعمال الانشائية والهندسية والمدنية المتعلقة بإقامة المجمعات التنموية في أرياف محافظات “اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص و السويداء و درعا” المقرر البدء بتنفيذها خلال الشهر القادم.
وشدد الدكتور الغربي خلال لقائه اليوم الجهات المعنية بتنفيذ هذه المجمعات على ضرورة تذليل العقبات أمام استلام العقارات من الجهات العائدة لها والعمل على تشكيل فريق متابعة لموضوع استلام العقارات وانجاز الأعمال في تلك المجمعات بالسرعة الممكنة وبأوقاتها المحددة.
واستعرض الدكتور الغربي خلال اللقاء مراحل الأعمال والإنجاز في كل مجمع تنموي على حدة حيث أنه من المتوقع انتهاء أعمال المرحلة الأولى لمشروع “عرب الملك” بمحافظة اللاذقية أواخر العام 2018 كما تمت الموافقة على التعديلات التي طرأت على دراسة مشروع “دير البشل” ببانياس لأسباب فنية تتعلق بالطبيعة الجيولوجية للمنطقة والتي تتضمن توفير التكاليف وسرعة التنفيذ.
وتم خلال الاجتماع تتبع المراحل التي وصلت إليها كل من مشاريع / ربلة /جوسية الإعمار/ و/طريز وكفرام / بحمص و/عين الكروم/ بحماة و/الحفة /
باللاذقية والتي من المتوقع أن تباشر بها الجهات المعنية خلال الأشهر القادمة.
المصدر: سانا
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