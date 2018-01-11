التجارة الداخلية تحث الخطى لإنجاز الأعمال الانشائية والهندسية المتعلقة بالمجمعات التنموية في الأرياف

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي ضرورة الإسراع بإنجاز الأعمال الانشائية والهندسية والمدنية المتعلقة بإقامة المجمعات التنموية في أرياف محافظات “اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص و السويداء و درعا” المقرر البدء بتنفيذها خلال الشهر القادم.

وشدد الدكتور الغربي خلال لقائه اليوم الجهات المعنية بتنفيذ هذه المجمعات على ضرورة تذليل العقبات أمام استلام العقارات من الجهات العائدة لها والعمل على تشكيل فريق متابعة لموضوع استلام العقارات وانجاز الأعمال في تلك المجمعات بالسرعة الممكنة وبأوقاتها المحددة.

وشدد الدكتور الغربي خلال لقائه اليوم الجهات المعنية بتنفيذ هذه المجمعات على ضرورة تذليل العقبات أمام استلام العقارات من الجهات العائدة لها والعمل على تشكيل فريق متابعة لموضوع استلام العقارات وانجاز الأعمال في تلك المجمعات بالسرعة الممكنة وبأوقاتها المحددة.