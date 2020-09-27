البنزين يرفع أسعار الخضار والفواكه في الأسواق

عزا رئيس لجنة تجار سوق الهال في حماة محمود عرواني ، ارتفاع أسعار العديد من الخضر والفاكهة بأسواق حماة ، إلى شح توريدات المنتجين والفلاحين لمنتجاتهم الزراعية إلى سوق الهال في حماة ، بسبب شح البنزين وارتفاع أجور النقل من المناطق الزراعية إلى حماة ، التي تضاعفت مرة ونصف المرّة تقريباً.



وبيَّنَ أن هناك عوامل أخرى منها قلّة بعض المواد وعدم تلبيتها الطلب عليها.

وأوضح أن أسعار الجملة بسوق الهال سجلت اليوم 550 – 600 ليرة لكيلو الخيار ، و350 – 450 لكيلو البندورة الحورانية والمرتفعة السعر في دمشق أيضاً ، و350 ليرة البطاطا القلع الجديد ، والمحفوظة بالبرادات بين 275 – 290 ليرة للكيلو.



وأما أسعار الفاصولياء فقد بيع الكيلو بـ 1200 ليرة ومن اللوبياء بـ 900 ليرة والبامياء 1100 ليرة.



فيما بيع الكيلو من التفاح بين 600 – 900 ليرة بحسب نوعه ، والعنب العاصمي والزيني بـ 700 – 750 ليرة والإجاص بـ 800 ليرة والخوخ بـ 600 – 700 ليرة ، والرمان للدبس وللمائدة بين 200 – 500 ليرة.



وعن ارتفاع أسعار تلك المواد بالمفرّق أيضاً ، بيَّنَ عرواني أن الباعة يضيفون عليها أجور النقل ، فأجرة الحمل من سوق الهال إلى أي محل بأحياء حماة بالطراطير أو بسيارات السوزوكي كانت بين 1500 – 2000 ليرة ، ومع أزمة البنزين ارتفعت للضعف .



فيما أكد عدد من المواطنين وجود ارتفاع بأسعار الخضروات والألبان والأجبان ومواد كثيرة ، وأنهم اشتروا كيلو الخيار 650 ليرة والبندورة بـ 500 و 550 ليرة ولبن الغنم 1200 ليرة ولبن البقر 750 ليرة والجبنة البيضاء بين 3200 و4 آلاف ليرة،



والدراق بـ 1500 والإجاص 1400 والتفاح 1200 نوع أول والبرتقال أبو صرة 750 ليرة والخوخ 1000 ليرة .



رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية في حماة نعمان الحاج بيَّنَ لـ ” الوطن ” أن دوريات الرقابة التموينية تتابع حركة الأسواق ، وتنظم الضبوط بحق الباعة المخالفين ، الذين يبيعون بأسعار زائدة.



وقد تم منذ بداية هذا الأسبوع تنظيم أكثر من 25 ضبطاً.





الوطن