البرازي : تحسن سعر الصرف يجب أن ينعكس مباشرة على الأسعار

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال برازي أن تحسن سعر صرف الليرة السورية يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار مختلف السلع في سورية، وأن الوزارة سبق أن طلبت من غرف التجارة التعميم على التجار كافة مراعاة هذا الأمر والالتزام فيه، فمن غير المقبول أن تبقى الأسعار كما هي مع تحسن سعر الصرف.



وقال البرازي إن الوزارة بدأت مراقبة الأسعار، ومدى تطابقها مع آلية التسعير، وتتخذ إجراءات بحق كل من يخالف التسعير.



وأوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن تسعير مختلف السلع يتم من خلال المكاتب التنفيذية في المحافظات بالتنسيق مع مديريات التجارة الداخلية.



وأكد البرازي أن السورية ستطرح مادة الفروج في صالاتها بتخفيض 25% خلال هذا الأسبوع.



وختم البرازي حديثه أن الوزارة لن تتساهل مع التجار في موضوع الأسعار، وأن على الجميع الالتزام بهامش الربح المسموح فيه فقط، مؤكداً على دور كل مواطن سوري في الإبلاغ عن أي شكوى.



الوطن