الاحتلال التركي يعتدي على ريف الرقة الشمالي بالقذائف المدفعية

جددت قوات الاحتلال التركي اعتداءاتها على قرى ريف الرقة الشمالي مستهدفة قرية قزعلي في منطقة تل أبيض في الرقة بعدة قذائف مدفعية.



حيث أفادت وكالة “سانا” السورية بأن مجموعات مسلحة تعمل بإمرة قوات الاحتلال التركي استهدفت بقذائف المدفعية قرية قزعلي غرب مدينة تل أبيض أقصى الريف الشمالي للرقة ما تسبب بوقوع أضرار مادية.



واعتدت قوات الاحتلال التركي في الـ 14 من الشهر الحالي بعدد من قذائف المدفعية على منازل المواطنين في قرية كوبرلك غرب تل أبيض ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.



ولا تقتصر اعتداءات قوات الاحتلال التركي على ريف الرقة حيث استهدفت في الـ26 من الشهر الجاري مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي بعدة قذائف مدفعية.



وفي الرابع والعشرين من الشهر الجاري استهدفت قوات الاحتلال التركي منطقة أبو راسين في ريف الحسكة بعدة قذائف صاروخية ومدفعية.



وتستمر قوات الاحتلال التركي بالاعتداء على مناطق المدنيين واستهدافها بالأسلحة الثقيلة ما يتسبب بوقوع ضحايا في صفوف المدنيين وإلحاق الأضرار بممتلكاتهم، في حين يؤكد مراقبون بأن قوات الاحتلال التركي تسعى من خلال ذلك إلى دفع المدنيين للخروج من قراهم في الشمال السوري بهدف تغيير الديموغرافيا في المنطقة وتمكين احتلالها.