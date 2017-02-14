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الابن البكر أذكى من أشقائه الآخرين

وجد بحث جديد أن الأطفال الأوائل في العائلة هم أكثر ذكاء من أشقائهم الأصغر سناً.
وقد خاض خبراء الاقتصاد في جامعة إدنبره، نقاشاً قديماً وخلصوا إلى أن المواليد الأوائل يحصلون على معدل أعلى في اختبارات الذكاء في عمر عام واحد مقارنة بأشقائهم.
وفسر الباحثون هذه النتائج بأن الطفل الأول يتلقى المزيد من التحفيز العقلي ودعم تنمية مهارات التفكير من والديه خلال سنوات عمره الأولى.
وقامت الدراسة التي أجريت بالشراكة بين شركة «أناليزيز جروب» وجامعة سيدني، بفحص بيانات الأطفال الأميركيين التي جمعها المكتب الأميركي لإحصائيات العمل.
وشملت هذه الدراسة قرابة 5 آلاف طفل منذ فترة ما قبل الولادة وحتى 14 عاماً، إضافة إلى بيانات عن خلفية أسرهم وأوضاعهم الاقتصادية، وتم تقييم مهارات الأطفال، كل عامين، كالقراءة والتعرف إلى الصور والمفردات.

وكالات

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