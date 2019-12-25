"الإفراط" في شرب الماء له مخاطر وعواقب سلبية!

يجمع العديد من الأطباء والأخصائيين، على أن المرء يحتاج يومياً إلى 8 أكواب من الماء “8 أوقيات للكوب الواحد”، أي ما يعادل 1.8 لتر يومياً في المجموع الكلي “64 أوقية”، إلا أن الكمية الإضافية من الماء قد تكون لها عواقب سلبية.



وبحسب تصريحات الباحثة آلا بوجوزيفا في المركز الفيدرالي لعلوم التغذية والتكنولوجيا الحيوية الروسية فإن هناك عواقب لإستهلاك المياه بكميات زائدة، حيث تسهم كميات المياه في انهيار البروتين كما تزيل المياه الزائدة من الجسم العناصر والفيتامينات الأمر الذي قد يزيد الحمل على الجهاز الدوري والبولي.



وأضافت الباحثة: يتلقى الجسم المزيد من السوائل من خلال بعض المنتجات الغذائية حيث يحصل الجسم على حوالي 1 الى 1,5 ليتر من السوائل من خلال الحساء أو المشوربات.