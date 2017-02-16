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اعتقال هتلر في النمسا

تمكنت الشرطة النمساوية من إلقاء القبض على المدعو هارالد هتلر، وهو يشبه الزعيم النازي أدولف هتلر، وكان يجوب مدينة براوناو أم إيني، وهي المدينة لتي ولد فيها أدولف هتلر، حيث كان مرتدياً بدلة الزعيم النازي الراحل.
واعتقلت الشرطة شبيه أدولف هتلر بالقرب من البيت الذي كان يعيش فيه هتلر. وذكرت وسائل إعلام نمساوية أن مسؤولي النيابة العامة المحلية قالوا إنهم يعتزمون إحالة الموقوف إلى محاكمة بتهمة ممارسة النشاط المتعلق بتمجيد الزعيم النازي. ويعتبر تمجيد أدولف هتلر جريمة يعاقب عليها في النمسا.

وكالات

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