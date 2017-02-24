اعتقال ألماني متطرف خطط لقتل أفراد من الشرطة أو الجيش الألمانيين

أعلن ممثلون في الادعاء الألماني أمس عن اعتقال ألماني متطرف خطط لقتل أفرد أو ضباط من الشرطة أو الجيش الألمانيين.



ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن شرطة منطقة نورتهايم والادعاء العام في منطقة سيل قولهما في بيان مشترك أمس “إن المعتقل البالغ من العمر 29 عاما اعترف بأنه كان يخطط لاستدراج ضباط من الشرطة أو جنود من الجيش إلى كمين وقتلهم باستخدام عبوة ناسفة يدوية الصنع”.



وجاء في البيان “إن الشرطة عثرت لدى مداهمة منزل المعتقل الذي يتحدر من مدينة نورتهايم والمرتبط بمجموعات متطرفة في المنطقة على مواد كيميائية ومعدات تستخدم في صناعة المتفجرات”.



ونفذت الشرطة الألمانية هذا الشهر سلسلة من المداهمات في مدينة غوتينجن غير البعيدة عن نورتهايم واعتقلت رجلين للاشتباه في تخطيطهما لهجوم إرهابي وشيك.



وتشهد المانيا كغيرها من الدول الغربية حالة استنفار امنى خوفا من ارتداد الإرهاب الذى دعمته بعض هذه الدول في الشرق الأوسط ولا سيما في سورية إلى أراضيها.



وكانت هجمات عدة وقعت فى المانيا خلال الأشهر الماضية أسفر آخرها عن مقتل 12 شخصا جراء اقتحام شاحنة سوقا ببرلين في كانون الأول الماضي.

وكالات