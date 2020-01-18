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اعتداء على محامي بالضرب من قبل موظفي مؤسسة التأمينات بريف دمشق

في حادثة هي الأولى من نوعها تعرض محاميين اثنين للضرب والايذاء وحجز حرية أثناء ممارستهما لعملها من قبل المسؤول الأمني عن باب الدخول لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بريف دمشق في إساءة لاستعمال السلطة.


وأكد رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في القنيطرة بسام قشمرالذي وقوع الحادثة موضحا أنه اتخذ صفة الادعاء الشخصي مع مجموعة من محامي القنيطرة بالجرائم المسندة للمدعى عليهم العاملين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بريف دمشق كون الجرم يمس بكرامة المحامين وشرف المهنة.


فيما بين أحمد عبد الكريم عضو مجلس فرع القنيطرة للمحامين أنه تم فتح ضبط بالفاعلين وهم قيد الملاحقة حاليا .