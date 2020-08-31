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اعتباراً من الغد.. السورية للتجارة تخفض سعر كيلو الفروج إلى 2500 ليرة

أعلنت المؤسسة السورية للتجارة عن تخفيض سعر مبيع كيلو غرام الفروج المذبوح والمنظف من 3 آلاف ليرة سورية إلى 2500 ليرة سورية.

وسيبدأ البيع بالسعر الجديد  اعتباراً من غد الثلاثاء، وأشارت المؤسسة إلى أن هذا التخفيض يأتي في إطار دور المؤسسة بعملية التدخل الإيجابي بالأسواق لصالح المواطنين.

وفي 13 من الشهر الجاري، خفضت المؤسسة السورية للتجارة سعر كيلو غرام الفروج بمقدار 500 ليرة سورية، بحيث بلغ سعر الكيلو 3 آلاف بعد أن كان 3500 ليرة.

وبدأت أسعار الفروج ترتفع منذ مطلع 2020 حتى وصلت إلى مستويات قياسية، حيث سجل سعر كيلو الفروج المذبوح 4500 ليرة سورية، وتجاوز كيلو شرحات الفروج 7000 ليرة، في حين بلغ صحن البيض 5 آلاف ليرة.

وكان بعض المربين أرجعوا سبب ارتفاع أسعار الفروج والبيض لخروج معظم منشآت الدواجن عن العمل نتيجة بيع المادة بأقل من كلفتها، فيما يرى البعض الآخر أن تخريب قطاع الدواجن متعمد لإطلاق يد التجار واستيراد الفروج المجمد.

وكان عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد، أكد في مطلع حزيران الماضي، أن المواطن يشتري الفروج حالياً بـ “بلاش”، حيث يباع بأقل من كلفته، معتبراً أن خسائر المربين كبيرة جداً، والكثير منهم تركوا مصلحة التربية كأمات الفروج والبياض، ما يقلل العرض في وقت يزاد فيه الطلب على اللحوم البيضاء مع ارتفاع سعر الحمراء، وبالتالي سيرفع أسعارها.

ويعمل قطاع الدواجن حالياً بـ 20% من طاقته السابقة، حيث تعترضه معوقات أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية وأجور النقل وأسعار أطباق الكرتون، بحسب كلام حديث للمستشار الفني في اتحاد الغرف الزراعية السورية عبد الرحمن قرنفلة.