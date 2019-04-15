استنشاق السكر يساعد في مكافحة التهابات الرئة

توصلت دراسة قام بها باحثون من جامعة مانشستر البريطانية إلى أن استنشاق بخار محلول السكر بعد غليانه يمكنه تحفيز جهاز المناعة في الرئة لمحاربة أمراضه.



ونقلت صحيفة ذا صن البريطانية عن رئيس الدراسة أندرو ماكدونالد قوله إن “الخلايا الضامة في الرئتين تحتاج إلى مستوى مناسب من الجلوكوز كوقود من أجل العمل بشكل صحيح والوقاية من العدوى والتهابات الرئة”.



ووجد الباحثون أن تحفيز الخلايا في الرئتين مع المزيد من السكر يساعد جهاز المناعة على محاربة التهابات الشعب الهوائية المسؤولة عن السعال وأمراض الرئة المزمنة مثل الالتهاب الرئوي والربو والآثار المميتة المحتملة له مثل عدوى الديدان الطفيلية.