استلام 247 ألف طن من القمح

أظهرت الأرقام الصادرة عن وزارة الزراعة زيادة الكميات المسوقة من محصول القمح هذا الموسم لغاية يوم أمس بنحو 144 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق.



وأوضح المهندس عبد المعين قضماني مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة أن عمليات تسويق القمح تشهد إقبالاً كبيراً في كل مراكز الاستلام بالمحافظات، حيث بلغت الكميات المسوقة 248 ألف طن لغاية الـ 18 من الشهر الجاري منها نحو 247 ألف طن لمصلحة السورية للحبوب و1181 طناً لمؤسسة إكثار البذار، فيما بلغت الكميات المسوقة الموسم الماضي 103 آلاف طن فقط وتكون الزيادة 144 ألف طن.



وبيّن قضماني أن محافظة الحسكة جاءت أولا بكمية 119 ألف طن تلتها حماة بأكثر من 80 ألف طن فحلب 29 ألف طن فحمص عشرة آلاف طن ثم درعا 3200 طن فطرطوس 1947 طناً، متوقعاً أن تزيد الكميات المسوقة خلال الفترة القادمة في باقي المحافظات.



وأشار قضماني إلى استمرار تسليم بذار القمح من الحقول الإكثارية لصالح مؤسسة إكثار البذار فتم تسليم 1165 طناً من محافظة حماة و16 طناً من حمص.