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استغل سفر جارته وسرق مصاغا بقيمة 50 مليون ليرة سورية!

بينت وزارة الداخلية السورية أن إحدى المواطنات ادعت إلى قسم شرطة الميدان في دمشق بسرقة مصاغ ذهبي من منزلها الكائن في حي الميدان من قبل شخص مجهول، وإنها اكتشف حادثة السرقة حين تفقدها المنزل بعد عودتها من السفر.

ووأوضحت الوزارة أنه نتيجة البحث وجمع المعلومات تمكن قسم شرطة الميدان في دمشق من معرفة المشتبه به وهو أحد جوار الشاكية ويدعى ( محمود . ك )،وقام بإلقاء القبض عليه. وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه بالاشتراك مع المدعو ( أ. ك ) على الدخول إلى منزل الشاكية عن طريق قص شبك النافذة المطلة إلى منزلها وسرقة مصاغ ذهبي مختلف الأشكال والأنواع، يقدر وزنه بحوالي كيلو غرام وثمنه بخمسين مليون ليرة سورية.


ومن خلال المتابعة توجهت دورية من القسم مباشرةً إلى مكان تواجد شريكه وألقت القبض عليه في أقل من ساعة، وبالتحقيق معه اعترف باشتراكه بسرقة المصاغ الذهبي وإخفائه ضمن محله في منطقة الحميدية.


وبدلالته تم العثور على المصاغ الذهبي المسروق واسترداده بالكامل وسلم إلى صاحبته أصولاً ، وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما، وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص .