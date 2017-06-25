استشهاد طفل واصابة 12 غالبيتهم نساء واطفال في قصف للتحالف على الرقة
استشهد طفلاً وأصيب 12 شخصاً غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء قصف "التحالف الدولي" بالمدفعية الثقيلة لعدة أحياء في مدينة الرقة.
المصدر: العالم
أفادت مراسلة قناة العالم الإخبارية بأن طفلاً استشهد وأصيب 12 شخصاً غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء قصف "التحالف الدولي" بالمدفعية الثقيلة لعدة أحياء في مدينة الرقة.
أفادت مراسلة قناة العالم الإخبارية بأن طفلاً استشهد وأصيب 12 شخصاً غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء قصف "التحالف الدولي" بالمدفعية الثقيلة لعدة أحياء في مدينة الرقة.
أفادت مراسلة قناة العالم الإخبارية بأن طفلاً استشهد وأصيب 12 شخصاً غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء قصف "التحالف الدولي" بالمدفعية الثقيلة لعدة أحياء في مدينة الرقة.
أفادت مراسلة قناة العالم الإخبارية بأن طفلاً استشهد وأصيب 12 شخصاً غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء قصف "التحالف الدولي" بالمدفعية الثقيلة لعدة أحياء في مدينة الرقة.
أفادت مراسلة قناة العالم الإخبارية بأن طفلاً استشهد وأصيب 12 شخصاً غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء قصف "التحالف الدولي" بالمدفعية الثقيلة لعدة أحياء في مدينة الرقة.
أفادت مراسلة قناة العالم الإخبارية بأن طفلاً استشهد وأصيب 12 شخصاً غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء قصف "التحالف الدولي" بالمدفعية الثقيلة لعدة أحياء في مدينة الرقة.
أفادت مراسلة قناة العالم الإخبارية بأن طفلاً استشهد وأصيب 12 شخصاً غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء قصف "التحالف الدولي" بالمدفعية الثقيلة لعدة أحياء في مدينة الرقة.
أفادت مراسلة قناة العالم الإخبارية بأن طفلاً استشهد وأصيب 12 شخصاً غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء قصف "التحالف الدولي" بالمدفعية الثقيلة لعدة أحياء في مدينة الرقة.
أفادت مراسلة قناة العالم الإخبارية بأن طفلاً استشهد وأصيب 12 شخصاً غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء قصف "التحالف الدولي" بالمدفعية الثقيلة لعدة أحياء في مدينة الرقة.
أفادت مراسلة قناة العالم الإخبارية بأن طفلاً استشهد وأصيب 12 شخصاً غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء قصف "التحالف الدولي" بالمدفعية الثقيلة لعدة أحياء في مدينة الرقة.
أفادت مراسلة قناة العالم الإخبارية بأن طفلاً استشهد وأصيب 12 شخصاً غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء قصف "التحالف الدولي" بالمدفعية الثقيلة لعدة أحياء في مدينة الرقة.
أفادت مراسلة قناة العالم الإخبارية بأن طفلاً استشهد وأصيب 12 شخصاً غالبيتهم من الأطفال والنساء جراء قصف "التحالف الدولي" بالمدفعية الثقيلة لعدة أحياء في مدينة الرقة.
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