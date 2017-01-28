استراليا تودع جوازات السفر بحلول 2020

تعتزم السلطات الأسترالية استخدام التقنيات المعروفة باسم "القياسات الحيوية" في مطاراتها بحلول العام 2020، ليتمكن الركاب من الصعود إلى الطائرات من دون الحاجة للتحدُّث إلى أي شخص.



وتأمل أستراليا بأن تحل هذه التقنية محل استخدام جواز السفر التقليدي من طريق تقنيات التعرف إلى الوجه، وقارئ قزحية العين وبصمات الأصابع، وفق ما نشرت صحيفة «تليغيراف» البريطانية.



وأعلنت الحكومة الأسترالية في الشهور القليلة الماضية خطتها بحلول العام 2020، لإنشاء نظام قادر على التعامل مع 90 في المئة، من المسافرين بصورةٍ تلقائية ومن دون تدخُّل بشري.



وصرح رئيس قسم أمن الحدود في المعهد الأسترالي للسياسة الاستراتيجية، جون كوينن، بأن المشروع سيسمح للمسافرين الآتين من دول أخرى بـ التحرّك داخل المطار كما لو كانوا في مطاراتهم المحلية، بكل ما تحمله الكلمة من معنى.



يذكر أن حكومة أستراليا أطلقت قبل عامين قانوناً يسمح بجمع البيانات البيومترية عن المواطنين الأستراليين والأجانب، بما في ذلك القاصرون، في المطارات الأسترالية. وتشمل تلك البيانات الصوت والصورة والفيديو والبصمات ومسح قزحية العين والطول والوزن.

وكالات