استجابة رسمية عاجلة لشكاوى مزارعي التبغ

استجابة لما طرحناه يوم أمس تحت قبة مجلس الشعب حول المظلومية التاريخية لزارعي التبغ في اللاذقية اتصل بي السيد وزير الصناعة صباحا ودعاني لمرافقته في جولة على مزارعي التبغ في ريف جبلة واللاذقية يوم الخميس القادم للإطلاع على مشاكلهم وتلبية مطالبهم، كما اتصل أمين فرع الحزب باللاذقية شاكرا وتحدثنا عن ترتيب اللقاءات الميدانية مع أهلنا من مزارعي التبغ، وقد ذكرته في نهاية حديثنا بأن أول مظاهرة طلابية قادها الرفيق المناضل حافظ الأسد كانت للإحتجاج على استغلال شركة الريجي والتي عملت ثورة البعث على تأميمها .. إضافة إلى ذلك فقد أخبرنا وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه أمس مسألة تسعير أنواع التبوغ وسيوفد وزير الصناعة لحلها.. أيضا اتصل مدير عام مؤسسة التبغ باللاذقية ودعانا مشكورا لزيارة المؤسسة ومناقشة مطالب مزارعي التبغ ودعمهم بما يلزم لتنمية هذه الزراعة .. نأمل أن كل هذا الحشد الرسمي سيجد حلا متوازنا يرضي مزارعينا الكادحين، لهذا نأمل منهم ألا يهادنوا في حقوقهم وأن يقدموا كامل طروحاتهم لتنمية وازدهار هذه الزراعة وأحوال فلاحيها وليعلموننا بمايستجد لديهم .. لايموت حق وراءه مطالب شجاع ..

نبيل صالح