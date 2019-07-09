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ارتفاع عدد السوريين العائدين من ألمانيا إلى سوريا ومكتب الهجرة يمول رحلات العائدين

قالت وكالة الأنباء الألمانية، إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين يمول رحلات السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا طوعياً.


وقال المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إن الحكومة ما زالت مستمرة في تمويل رحلات عودة اللاجئين السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلادهم، ليبلغ عدد الذين تم تمويلهم خلال فترة العامين ونصف العام الماضية 792 حالة من مجموع السوريين بألمانيا البالغ 780 ألفاً.

 وصرحت متحدثة باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بأن عدد العائدين -الذين تم تمويل رحلات عودتهم الطوعية العام الماضي- بلغ أكثر من ضعف عددهم عام 2017.


وأضافت أن قرارات العودة الطوعية يتخذها أصحابها عادة نتيجة لتواصلهم مع أقاربهم في سوريا، دون أدنى تدخل أو تشجيع رسمي من قبل الأجهزة الحكومية الألمانية.

 


وكالات