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احذر.. بصمة الوجه قد تخترق بياناتك في أي وقت

تعمل خاصية بصمة الوجه على حماية بياناتك من الاختراق، ولكن هناك أبحاث جديدة أظهرت أن هذه الخاصية أوقعت مستخدميها من الأشخاص والشركات لمخاطر كثيرة، وفقا لخبيرة بإحدى الشركات الأمنية.


وأضافت أيضاً أن خاصية بصمة الوجه تهدد أمن الأجهزة، حيث من الممكن فتح الأجهزة باستخدام الصور الشخصية لمالك الجهاز، أو عن طريق استخدام قناع ثلاثى الأبعاد 3D لمالكه أيضا، حيث يلجأ المخترقين لهذه الأفعال لتحقيق مكاسب خاصة، كالإعلانات المستهدفة.


وبحسب موقع ” ذي ايكونوميك تايمز”، حجبت الصين استخدام خاصية بصمة الوجه بسبب التشابه الكبير بين الأشخاص في عدد من المدن الصينية، بينما تستخدم بعض المناطق فى بكين تقنية كاميرات المراقبة للردع من عملية السرقة