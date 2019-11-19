احذر "العصارة" ولا تشحن الهاتف عبر منافذ USB العامة

يحرص الجميع على شحن هواتفهم بشكل كامل، خاصة عند السفر أو التنقل لمسافات طويلة، ولكن الكثير منا يلجأ لمنافذ الـ USB العامة لشحن الهواتف في حالة الطوارئ ونفاد شحن البطارية.



وبحسب صحيفة "لايف هاكر" الأمريكية، فقد أصدر مكتب المدعي العام في لوس أنجلوس، تحذيرا للناس هذا الأسبوع، يدعو فيه لعدم استخدام منافذ الشحن العامة لما يترتب عليه من آثار ضارة وتداعيات خطيرة.



وتنص التحذيرات على أن الهواتف تتعرض للاختراق من قبل قراصنة الإنترنت عند شحنها في منافذ USB العامة، حيث يتم تثبيت برامج ضارة من هواتف أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهؤلاء القراصنة لسرقة البيانات الشخصية من الهواتف، ويُعرف هذا النوع من الهجوم باسم juice - jacking "العصارة"، حيث يمكن للمخترقين الوصول إلى كلمات المرور والمعلومات الشخصية.



وأضافت الصحيفة أن تلك المحطات العامة تصبح معقلا لتوزيع الفيروسات على الهواتف، فالسلك الذي تستخدمه للشحن يمكنه إرسال البيانات من هاتفك إلى الأجهزة الأخرى بكل سهولة.



وأكد التحذير الصادر عن مكتب المدعي العام، أنه يجب على الأشخاص المستخدمين لمنافذ الشحن الموجودة في الأماكن العامة، مثل الفنادق ومحطات القطار والمطارات والحدائق العامة، توخي الحذر وعدم الموافقة على الرسائل التي تظهر بمنح الإذن للوصول إلى البيانات الموجودة على الهواتف المحمولة.



وأفاد بأنه من الأفضل أن يستخدم الأشخاص نوافذ التيارات المترددة أو إحضار الشواحن والبطاريات المحمولة "Power Bank" لحالات الطوارئ.



RT