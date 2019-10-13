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ابن يقتل والده ويدفن جثته في قالب أسمنتي

أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة بمصر، بتشريح ودفن جثة أب قتل على يد ابنه، مطالبة الأجهزة الأمنية بالتحقيق حول الواقعة، والوقوف على ظروف وملابسات الحادث.


وكشفت التحقيقات الأولية، أن "عاملا أقدم على قتل والده بمنطقة صفط اللبن في بولاق الدكرور بالجيزة، بسبب خلافات أسرية".


وأشارت إلى أنه "أقدم بعدها على دفن الجثة في قالب أسمنتي بالمنزل، ليغطي على آثار جريمته".


وتابعت التحقيقات، أن "الأهالي عثروا على جثة الأب وأبلغوا الشرطة بالواقعة، وبالبحث تبين أن الابن وراء ارتكاب جريمة القتل".

 


المصدر: اليوم السابع