ابتكار حل نهائي لمشكلة "الشخير"

في تطور علمي جديد لا شك بأنه سيحل مشكلة كبيرة، نجح فريق من العلماء في ابتكار أنبوب صغير لحل مشكلة ​الشخير​ التي يعاني منها الكثير.

صحيفة "نيوز فور جاكس" أشارت إلى إن الأنبوب يتم وضعه في فتحة الأنف، ويتم دفعه حتى يصل إلى مؤخرة الحنجرة، ويصل طوله إلى 15 سم.



ويساعد الجهاز على التنفس بشكل طبيعي، ويبقي مجرى الهواء مفتوحا أثناء النوم لمنع انقطاع النفس أثناء النوم، وهي حالة تسبب الشخير.



الباحثون أطلقوا على الجهاز الجديد إسم "ناستينت"، ويتوفر بـ 6 أحجام ليتناسب مع المستخدم.