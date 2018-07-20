إلقاء القبض على مطلق النار في محكمة جنايات اللاذقية

تناولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقالاً صحفياً حول قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار من مسدس حربي على خصمه في محكمة الجنايات باللاذقية على اثر مشاجرة بينهما.



من خلال التدقيق بالحادثة تبين أنه تم إلقاء القبض على مطلق النار فور وقوع الحادثة، وهو المدعو “بسام أيوب محمد” وصودر منه مسدس حربي غير مرخص وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على إدخال المسدس المذكور بعد إخفائه بحيث يصعب كشفه يدوياً مستغلاً الازدحام وعدم وجود جهاز خاص بالتفتيش، واطلاق النار على خصمه بالدعوى المنظورة أمام محكمة الجنايات تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المذكور ويجري العمل على وضع جهاز خاص بالتفتيش عن الأسلحة والذخائر على مدخل المحكمة المذكورة بالتنسيق مع وزارة العدل منعا لتكرار مثل هذه الحوادث.



المصدر: وزارة الداخلية