إقبال لافت على مهرجان التسوق الأول بدرعا

يشهد مهرجان التسوق الأول الذي تقيمه المؤسسة السورية للتجارة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة درعا إقبالاً لافتاً من المواطنين للحصول على احتياجاتهم لشهر رمضان حيث توفر المؤسسة تشكيلة واسعة من المواد الغذائية والمنظفات والكهربائيات بسعر التكلفة وبعضها بأسعار أقل من السوق.

وأعلنت المؤسسة عن عروض تقسيط لشراء المواد من المهرجان لحدود مبلغ 50 ألف ليرة للعاملين في القطاع الحكومي ولمدة تصل إلى 10 أشهر دون فوائد حيث بين المهندس فريد سويدان مدير فرع السورية للتجارة أن هذا العرض يأتي استجابة لاحتياجات الشهر الفضيل دون أن يثقل كاهل ذوي الدخل المحدود لافتاً إلى أن المؤسسة أيضا منحت أسر الشهداء العسكريين حسومات خاصة تصل إلى 5 بالمئة للمواد الغذائية والمنظفات والبياضات و10 و 15 بالمئة للعصرونية والكهربائية.

المهندس قاسم المسالمة رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا أشار إلى أن تجربة مهرجان التسوق تعطي فرصة لغرفة التجارة لدراسة السوق وقدرته على استيعاب أنواع متعددة من السلع سواء الاستهلاكية منها او المعمرة لافتاً إلى إسهام المهرجان بتنشيط حركة السوق ومنع الاحتكار وفتح الباب أمام المنافسة بين ما يطرحه القطاع العام وما يعرضه القطاع الخاص.

والتقت سانا عدداً من رواد المهرجان الذين أكدوا أن توفر تشكيلة واسعة من السلع في مكان واحد سمح لهم بشراء ما يرغبون دون عناء الانتقال مطالبين بتمديد فترة المهرجان حتى نهاية شهر رمضان وتوسيع انواع السلع بما يتناسب مع احتياجات الناس في عيد الفطر كذلك إضافة عدد من المواد كالبيض والأجبان الطازجة والحلويات بما يسهم في كسر ارتفاع الأسعار.

يشار إلى أن المهرجان افتتح في الـ 16 من الشهر الجاري في صالة الاتحاد النسائي ويستمر حتى الرابع والعشرين منه وهو قابل للتمديد .

المصدر : سانا