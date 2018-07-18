إطلاق نار في محكمة الجنايات باللاذقية و مواقع التواصل تنشغل بالحادثة !

قام والد أحد المغدورين بإطلاق النار على قاتل ابنه بغرض الثأر داخل محكمة الجنايات بمدينة اللاذقية، إلا أن الطلقة لم تصب القاتل بل أصابت شخص يقف بجانب والد المغدور بعد أن حاول منعه، واستقرت في كتفه.



وقالت مصادر محلية من داخل المحكمةإنه “وأثناء وصول أحد الموقوفين والمتهم بجريمة قتل إلى قوس المحكمة لمتابعة الجلسات، قام والد الضحية برفع المسدس لإطلاق النار على القاتل”.

وأوضحت المصادر أن “أحد الحضور حاول منعه من إطلاق الناس وأمسك بيده، فخرجت الرصاصة واستقرت في كتفه”.



وبيّنت المصادر أنه “تم إغلاق المحكمة لمدة 25 دقيقة ، بعد سماع دوي الرصاص في أرجاء المحكمة، و وصلت الشرطة، وتم نقل المصاب إلى المشفى وتوقيف الآخر”.



ولفتت المصادر إلى أن “والد الضحية وصل إلى قوس المحكمة وهو يحمل سلاح، رغم أن عملية التفتيش تكون قبل دخول القصر العدلي، أي من أمام مبنى المحكمة”.



وتساءلت المصادر كيف استطاع والد اضحية الوصول إلى قوس المحكمة وهو يحمل سلاح، ما يدل على ضعف عمليات التفتيش في بناء يدخله الآلاف كل يوم، ويحتل مكانة حساسة كالقصر العدلي.



تلفزيون الخبر