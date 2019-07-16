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إصابة 6 أشخاص بحادث مروري على أوتستراد دمشق- حمص

 أصيب ستة أشخاص بجروح في حادث مروري وقع صباح اليوم على أوتستراد دمشق- حمص ما استدعى تحويل حركة المرور مؤقتاً.


وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بأن سيارة شاحنة محملة بالقمح قادمة باتجاه دمشق اصطدمت بسيارة خاصة قبل جسر معلولا ما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح متوسطة الخطورة، وجرى نقلهم إلى مشفيي القطيفة ودير عطية في ريف دمشق.


وأشار المصدر إلى أن الحادث تسبب بقطع الأوتستراد، وتم تحويل حركة السير إلى الطريق الفرعي الخدمي المحاذي للأوتستراد مؤقتاً ريثما يتم سحب السيارة الشاحنة من موقع الحادث.