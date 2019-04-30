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إصابة مدني ودمار كبير في المنازل جراء اعتداء إرهابي بالقذائف على محردة وسلحب

أصيب مدني بجروح ووقعت أضرار مادية كبيرة جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على مدينة محردة وبلدة سلحب بريف حماة الشمالي الغربي وذلك في خرق جديد لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

واستهدفت المجموعات الإرهابية  صباح اليوم بـ 3 قذائف صاروخية الأحياء السكنية في مدينة محردة ما أسفر عن إصابة مدني بجروح ووقوع دمار كبير في بعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة ولفت المراسل إلى أن أضرارا مادية وقعت في ممتلكات المواطنين في بلدة سلحب جراء سقوط قذيفتين صاروخيتين اطلقتهما المجموعات الإرهابية صباح اليوم على البلدة.


وردت وحدات من الجيش  على مصادر إطلاق القذائف برمايات دقيقة ما أدى إلى تدمير مرابض ونقاط محصنة للإرهابيين.


واعتدى إرهابيون يتحصنون في قرية قلعة المضيق بريف حماة الشمالي الغربي بعدة قذائف صاروخية أمس على منازل المدنيين بمدينة السقيلبية وبلدة شطحة ما أدى الى وقوع أضرار مادية بالمكان دون وقوع إصابات بين المدنيين.