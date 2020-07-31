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إصابات بالجملة بالتهاب الكبد الفيروسي في وادي العيون..

كشف رئيس المنطقة الصحية في وادي العيون معد شوباصي، عن "إصابة 50 شخصاً بمرض التهاب الكبد الفيروسي، بحسب الحالات التي وصلت إلى العيادات والمشافي الخاصة والحكومية في المنطقة".

واشتكى أهالي قرية بيت كاسوح في منطقة وادي العيون، من تلوث مياه الشرب، الذي أدى إلى حدوث إصابات عديدة بالتهاب الكبد الفيروسي، واصفين المرض بالجائحة كونها دخلت إلى كل منزل وأصابت أكثر من فرد ضمن العائلة الواحدة، وعانى المشتكون من عدم تدخل المركز الصحي الموجود في وادي العيون لدرء الخطر، إلا بعد فوات الأوان وتعاظم المشكلة، علماً أن المصابين يتجهون إلى العيادات الخاصة ومشفى الشيخ بدر للعلاج.

في هذا المجال، أشار معد شوباصي إلى أن فريق التقصي كشف عن نبع يستخدم للشرب في القرية غير مطابق للمواصفات السورية القياسية، ما أدى إلى حدوث الإصابات، منوّهاً بأن فترة حضانة هذا الفيروس هي 50 يوم، لذا بدأت الإصابات تظهر الآن.

من جهته، بيّن مدير المياه في حماة مطيع العبشي أن "النبع الذي أدى إلى حصول هذا المرض غير معتمد من قبل مديرية المياه لذا يعد غير صالح للشرب، ولكن بسبب طبيعة منطقة وادي العيون وكثرة الينابيع فيها يستخدم الأهالي بعض المصادر الغير صالحة للشرب."، وأضاف: "مديرية المياه لا تعد مخوّلة لمنع الناس من استخدام هذه الينابيع للشرب، فهي تقوم بتحديد الصالح وتعقيمه بشكل دائم."

 

 


 
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