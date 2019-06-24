إزهاق روح طفل نتيجة إطلاق رصاص عشوائي “فرحاً” بحفل زفاف في حماة

توفي الطفل عبد الرحمن محمد العبود في مدينة حماة ، بعد اصابته بطلق ناري في الرأس نتيجة اطلاق نار عشوائي خلال حفل زفاف في حي القصور في مدينة حماة.



وبين الدكتور عمار المدني مدير مشفى دار الشفاء أن “الطفل عبد الرحمن دخل منذ عدة أيام الى المشفى بحالة موت دماغي نتيجة إصابته بطلق ناري بالرأس، حيث أدت الرصاصة إلى تخريب المنطقة الجبهية واستقرت في الحجّاج”.



وكان بقي الطفل عبد الرحمن بحالة صحية حرجة في العناية المشددة إلى أن توفي اليوم الأحد نتيجة تفاقم إصابته.



ولاتزال حالات اطلاق النار العشوائي منتشرة في سوريا في مناسبات الأفراح والأحزان دون رادع أو محاسب حقيقي ما يثير القلق والرعب بين الناس ويعرض حياة الاهالي المدنيين لخطر الإصابة أو الوفاة.



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