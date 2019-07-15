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إرتفاع أعداد السياح العرب والأجانب إلى سورية بنسبة 75% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2019

صرح وزير السياحة السوري، محمد رامي مرتيني عن زيادة في حجم تدفق السائحين العرب والأجانب إلى سوريا مقارنة بالعام الماضي بنسبة 76 في المئة وذلك في الأشهر الخمسة الأولى. 

وقال الوزير مرتيني في لقاء حصري مع "سبوتنيك": هناك زيادة في عدد نزلاء الفنادق السورية من العرب والأجانب خلال الربع الأول من العام 2019 بنسبة مقدارها 28% عن عام 2018. 

وأضاف مرتيني، قائلا: "ارتفعت نسبة أعداد الليالي الفندقية بمقدار 42% للعرب و56% للأجانب مقارنة بنفس الفترة من عام 2018". 

وتحدث مرتيني عن ارتفاع عدد القادمين العرب والأجانب إلى سوريا بنسبة 76% حتى نهاية أيار/مايو 2019 مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. 

ووضع الوزير مرتيني السياحة الشعبية على راس أولويات وزارة السياحة، قائلاً: "نعمل على تقديم خدمات سياحية متنوعة وعروض وبرامج سياحية تتناسب مع كافة شرائح المجتمع السوري من خلال تسليط الضوء على المقومات والمقاصد السياحية، وإقامة أنشطة وفعاليات في كافة المحافظات السورية على مدار العام بالتعاون مع مكاتب السياحة وأصحاب المنشآت السياحية الخاصة". 

وكشف وزير السياحة السوري عن وجود مشروعين سياحيين روسيين يجري تنفيذهما على الساحل السوري. المشروع الأول لإقامة مجمع سياحي من فئة 4 نجوم يضم فعاليات سياحية تجارية ترفيهية متنوعة، حيث قامت الشركة بالبدء بتنفيذ الأعمال ويتم التواصل مع الشركة للإنجاز ووضع المشروع بالاستثمار". 

أمّا المشروع الثاني بحسب وزير السياحة السوري يتمثل بـ"المنارة السياحي في محافظة طرطوس حيث تم التعاقد على إعادة تأهيل المجمع القائم وتطوير الموقع العام لإقامة منتجع وشاليهات وفعاليات متنوعة، حيث يتم العمل بوتيرة عالية لوضع المشروع في الاستثمار".