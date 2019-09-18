إخماد حريقين في صحنايا والقدم دون إصابات

أخمد عناصر من فوج إطفاء ريف دمشق حريقين نشبا في منطقتي صحنايا والقدم دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وذكر مصدر في فوج إطفاء الريف أنه تم إخماد حريق اندلع في محل لتنجيد المفروشات في حي العلالي ببلدة صحنايا مخلفاً أضراراً مادية بالمحل كما أخمد حريقاً آخر نشب في كومة من المواد البلاستيكية والأعشاب اليابسة في محيط معمل بردى بمنطقة القدم جنوب دمشق.

وأشار المصدر إلى أن الحريقين مجهولا السبب وتم إخمادهما دون تسجيل أي إصابات.وكان عناصر من فوج إطفاء دمشق أخمدوا في العاشر من أيلول الجاري حريقا بضاحية قدسيا في ريف دمشق أدى إلى احتراق ثلاثة محال تجارية بالكامل وأضرار جزئية بمحلين آخرين.