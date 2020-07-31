إخماد حريق بمستودع للغاز بريف حمص

كشف قائد فوج إطفاء حمص العقيد عثمان جودا أن عناصر الإطفاء تمكنوا منذ قليل من إخماد حريق اندلع في مستودع للغاز يحتوي على عشرات الأسطوانات من الحجمين المنزلي و الصناعي في قرية الأمينية الواقعة إلى الشرق من بلدة زيدل بريف حمص الشرقي.



وأكد أنه لا يوجد أي إصابات بشرية واقتصار الأضرار على الماديات .



وأشار جودا إلى أنه من المتوقع أن يكون ارتفاع درجات الحرارة السبب وراء اندلاع الحريق ، مبيناً أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحريق بدقة .



وأضاف : تم اليوم إخماد 3 حرائق أخرى أحد هذه الحرائق اندلع في أرض أعشاب وأشجار حراجية على مسافة طولية تقدر بنحو 1 كم بالقرب من جسر الرابية على طريق حمص _ طرطوس ، و حريق أعشاب على امتداد 2 دونم قرب محطة القطار في منطقة كفرعايا بريف حمص الجنوبي ، وحريق أعشاب وأشجار حراجية قرب منطقة الصناعة.





الوطن