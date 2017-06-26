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إجلاء أكثر من 1500 شخص بسبب حرائق غابات جنوب إسبانيا

أجلت السلطات الاسبانية أمس أكثر من 1500 شخص من منازلهم ووضعتهم في مراكز إيواء مؤقتة جراء حرائق غابات ضخمة جنوب البلاد.

وذكرت رويترز أن السلطات رصدت الحريق الليلة الماضية في منطقة موجير قرب مدينة ولبة وتتعامل أجهزة الطوارئ مع الموقف بوصفه من المستوى الأول وهو أعلى مستوى من الخطر وتكافح من أجل احتواء النيران لكن الطقس العاصف يجعل من الصعب التكهن بالفترة التي سيستغرقها ذلك.

وكان 64 شخصا لقوا حتفهم الأسبوع الماضي في حرائق غابات في البرتغال المجاورة.

وكالات

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